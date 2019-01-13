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Makas atan otomobil, 3 araca çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

BURSA'da, sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, önce önündeki araca, ardından da park halindeki iki araca çarptı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, önce önündeki araca, ardından da park halindeki iki araca çarptı. Otomobil sürücüsü Ömer Kaçar’ın (45) yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Heykelönü yönüne giden ve makas atarak ilerlediği öne sürülen Ömer Kaçar yönetimindeki 16 FU 286 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, önce önündeki İzzet Çalım (36) yönetimindeki 16 PT 898 plakalı hafif ticari araca, ardından da park halindeki 16 NID 14 plakalı otomobil ile 16 JPM 77 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Ömer Kaçar ağır yaralandı. Kaçar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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