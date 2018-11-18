Makas atan otomobil 3 araca çarptı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu D-100 kara yolunda makas atarak ilerleyen aracın 3 otomobile çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, D-100 kara yolu Merter mevkisinde, Topkapı istikametine seyreden Merve Ö. idaresindeki 34 BFD 848 plakalı otomobil makas atarak ilerlerken, önce İsa P.'nin kullandığı 34 DM 0098 plakalı otomobile, daha sonra Engin G. idaresindeki 34 BOF 451 otomobile, son olarak da Ahmet B.'nin kullandığı 34 RZ 9259 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, İsa P'nin kullandığı 34 DM 0098 otomobil yolun kenarına savrulurken, otomobilde bulunan bir çocuk ile 2 kadın yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

