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  4. Makas atan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

Makas atan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

14.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de metrelerce geriden selektör yaparak süratle ilerleyen otomobil, makas attığı sırada başka bir araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Çarpan aracın şarampole uçtuğu, diğer aracın ise karşı şeride geçerek duvara çarptığı kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine giden Osman T. idaresindeki otomobil, İğdir rampasında makas attığı sırada önünde seyreden Murat K. kontrolündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 plakalı otomobil şarampole uçarken, diğer araç ise karşı yöne geçerek duvara tosladı. Kaza sonrası savaş alanına dönen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücüleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre yol tamamen trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araçlar vatandaşların da yardımıyla çıkartıldı. Araçların çekici ile otoparka götürülmesi ile çift taraflı trafiğe kapatılan yol kısa süre sonra tekrar açıldı. Yaralı sürücülerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 35 plakalı otomobilin metrelerce geriden selektör yaparak geldiği, makas attığı an diğer araca çarptığı ve her iki aracın savrulduğu, her yerin tozla kaplandığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli makas
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