Makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 4 yaralı

Diyarbakır’da iddiaya göre, makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaç yerinden koparken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 EZV 06 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaç yerinden koparken, araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

