HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 4 yaralı

Makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 4 yaralı

01.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da iddiaya göre, makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde bulunan ağaca çarptı.

Diyarbakır’da iddiaya göre, makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaç yerinden koparken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 EZV 06 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaç yerinden koparken, araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirmeMilli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri
1/

En Çok Okunan Haberler

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti

İstiklal Caddesi’nde 'pes' dedirten kalabalık

Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme

Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Dehşete düşüren anlar! Hayatını kaybetti

İzmir'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de bir deprem daha

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.