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Makas atan sürücü sıkıştırınca bariyerlere çarpıp öldü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Orhan K.'nin (56) kullandığı otomobil, makas atan otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Makas atan sürücü sıkıştırınca bariyerlere çarpıp öldü (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürleri,
'Otomobiliyle makas atarken kaza yapan sürücü öldü' başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden düzenleyerek, veriyoruz
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Yeniden

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Orhan K.'nin (56) kullandığı otomobil, makas atan otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada Orhan K. yaşamını yitirirken, polis, diğer otomobil ile sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan K., 07 EG 049 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, makas atan otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon kontrolünü yitirdi. Burhan K.'nin otomobili, refüjdeki ağaçlara ve demir bariyerlere çarparak durdu.
EMNİYET KEMERİNİ TAKMAMIŞ
Otomobilin sağ ön tekerleğinin yerinden çıktığı kazayı gören sürücüler, yardım için durdurdukları araçlarından inip, Orhan K.'nin yanına koştu. Emniyet kemeri takılı olmayan Orhan K.'nin sürücü koltuğundan sağ ön koltuğa doğru savrulduğu görüldü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, Orhan K.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için sağ ön kapıyı yerinden söktü. Kapının sökülmesinin ardından yapılan incelemede, Orhan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Orhan K.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya neden olan otomobil ile sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Orhan K.'nin ailesinin avukatı Bengisu Başak Okuyan, kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığını belirterek, "Görüntülerde, makas atan bu araç, Orhan K.'nin aracını sıkıştırıyor. Kazanın meydana gelmesine bu araç neden olmuş. Polis bu aracı ve sürücüsünü tespit etmeye çalışıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Makas atan sürücü sıkıştırınca bariyerlere çarpıp öldü (2) - YenidenMakas atan sürücü sıkıştırınca bariyerlere çarpıp öldü (2) - YenidenMakas atan sürücü sıkıştırınca bariyerlere çarpıp öldü (2) - Yeniden

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