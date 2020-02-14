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Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu! Olay yerinden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 05:40 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Cevizlibağ’da makas attığı ileri sürülen sürücü zincirleme kazaya neden oldu, kazada bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 03.00 sularında D-100 kara yolu Edirne istikameti Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilen otomobil seyir halinde makas atmaya başladı. Otomobil Cevizlibağ mevkiinde Serkan S'nin idaresindeki otomobile ardından Ayhan G’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç ters dönerken, kazaya enden olan araç ise ön tekerliği koparak bariyere girerek durabildi.

Kazada ticari araçta bulunan Ayşegül H., isimli kız öğrenci yaralandı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Makas attığı ileri sürülen ve kazaya neden olan sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan öğrenci Ayşegül H'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafikte aksama meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu zincirleme kaza trafik kazası

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