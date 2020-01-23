HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Makas atan sürücüye bin 228 lira ceza

Makas atan sürücüye bin 228 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobildeki sürücüye bin 228 lira idari para cezası uygulandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde başlatılan sivil trafik ekibi uygulamasından hata yapan sürücüler kaçamıyor.

Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobildeki sürücüye bin 228 lira idari para cezası uygulandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde başlatılan sivil trafik ekibi uygulamasından hata yapan sürücüler kaçamıyor. Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen F. A. isimli şahıs başka bir aracın güvenlik kamerasına takıldı. Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri aracı durdurdular. Yapılan kontrollerde sürücüye makas atarak ilerlemesi nedeniyle bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Karla mücadele için 230 personel görev başındaKarla mücadele için 230 personel görev başında
Bakan Kurum’un acı günüBakan Kurum’un acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı! En acı veda

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı!

Son dakika: Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada

Halk otobüsünde dehşet anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.