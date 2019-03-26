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Makas atan sürücüye EGM tokadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, iddialara göre makas atarak seyreden otomobil yüzünden bir araba takla atmış, bir diğer otomobil de ağaca saplanmış, kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralanmıştı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, iddialara göre makas atarak seyreden otomobil yüzünden bir araba takla atmış, bir diğer otomobil de ağaca saplanmış, kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kazaya sebebiyet vererek kaçan sürücü hakkında adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.
EGM’den yapılan yazılı açıklamada, “Konu ile ilgili birimlerimizce inceleme başlatılmış ve araç ile sürücüsü tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 46/2-g, 81/3, 34/a maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam 1725 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma başlıklı 179. maddesinin ihlalinden dolayı adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edilmiştir. Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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