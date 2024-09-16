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Makas atarak giderken hızla çarptı! Eski milli kürekçi hayatını kaybetti... Sürücünün serbest bırakılmasına aileden tepki

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.09.2024 17:49
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İstanbul'da meydana gelen kazada eski milli kürekçi Emre Başkan'ın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü, bilirkişi raporunda 'tam kusurlu' çıkarken adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu karara Emre Başkan'ın ailesi tepki gösterdi. Başkan'ın babası, "MOBESE kameralarında kesin hatalı olduğu net ve açık şekilde belirgin, bilirkişi raporu da belli fakat hala elini kolunu sallayarak geziyor evladımın ölümüne sebep olan kişi" dedi.

Makas atarak giderken hızla çarptı! Eski milli kürekçi hayatını kaybetti... Sürücünün serbest bırakılmasına aileden tepki

Eski milli kürekçi Emre Başkan'ın ölümüne neden olan kazada 'tam kusurlu' bulunan sürücünün serbest bırakılmasına Başkan'ın ailesinden tepki geldi.

Habertürk'ün haberine göre; kaza, 6 Temmuz 2024'te Pendik Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kürek Milli Takımı sporcusu 28 yaşındaki Emre Başkan ile arkasında oturan B.Y. motosikletle seyir halindeydi. Otomobil sürücüsü D.T. ise makas atarak ilerlediği yolda hızla motosikletlilere çarptı. Emre Başkan kazada hayatını kaybederken B.T. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü D.T. de gözaltına alındı. Adli kontrol tedbiriyle hakimliğe sevk edilen D.T.'ye hakimlik, şüphelinin 2 ay süreyle ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Emre Başkan'ın ailesi karara tepki gösterdi.

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AİLENİN İTİRAZINA RET

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre, otomobil sürücüsü "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü ise "kusursuz" bulundu. Aile avukatları rapor sonrası sürücünün serbest bırakılması kararına itiraz etti fakat savcılık itirazı reddetti.

"EVLADIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN KİŞİ ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Baba Sinan Başkan, evlat yetiştirmenin kolay olmadığını vurgulayıp "Evladım hayatını kaybedeli 70 gün oluyor. MOBESE kameralarında kesin hatalı olduğu net ve açık şekilde belirgin, bilirkişi raporu da belli fakat hala elini kolunu sallayarak geziyor evladımın ölümüne sebep olan kişi. Lütfen adalet istiyoruz. Bu kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ALLAH KİMSENİN BAŞINA EVLAT ACISI VERMESİN"

Adaletin tecelli etmesini aile olarak istediklerini belirten Sinan Başkan, "Eğer Türk adaleti gerçekten adaleti sağlayacaksa bu tür insanların bir an önce tutuklanması gerekiyor. Başka Emrelerin canı yanmasın. Benim oğlumun adı Emreydi. Üzüntümüzü ancak bunlarla dile getirebiliyoruz. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin" şeklinde konuştu.

"100-150 METRE SONRA DURUYOR"

Konuşmakta zorlanan anne Pınar Başkan da "Oğlumun ölümüne sebep olan şahsın tutuklanmasını istiyorum" dedi. Abla Ümmü Gülsüm Alkan ise "Bu kişi 100-150 metre sonra duruyor. Hatta lastiği patladığı için mi duruyor onu bile bilmiyorum. Ben cezası neyse çekmesini istiyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza
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