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  4. Makas atarak trafiği birbirine katan otomobil kamerada

Makas atarak trafiği birbirine katan otomobil kamerada

29.11.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Bursa’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.Bursa’nın Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerinde yoğun trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, bir motosiklet sürücüsün kask kamerasına yansıdı.

Bursa’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerinde yoğun trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, bir motosiklet sürücüsün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plakası ve kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyir ettiği, bir ara en sağ şeritten en sol şeride kontrolsüz bir şekilde geçtiği görüldü. Kendinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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