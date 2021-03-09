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Makas atıp araçları sıkıştırınca... Trafikte meydan dayağı!

09.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da trafik akmasına rağmen diğer araçları sıkıştıran ve makas atarak trafiği tehlikeye sokan kamyonet şoförü diğer sürücüler tarafından dövüldü. Araçtan levyeyle karşılık veren şoföre meydan dayağı atan sürücülerin yaptıkları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Bağcılar İSTOÇ Bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 39 BC 466 plakalı araç ile 06 HBD 54 plakalı kamyonet bir birlerine makas atarak akan trafikte ilerleyemeye başladı.

MAKAS YETMEDİ ARAÇLARI SIKIŞTIRDI

Makas atan sürücüler bir süre sonra araçları da sıkıştırmaya başladı. Duruma tepki gösteren bir grup sürücü, kamyonet sürücüsü duruldu.

TRAFİKTE MEYDAN DAYAĞI!

Kamyonet şoförü de levye ile araçtan inip sürücülerin üzerine yürümeye başladı. Diğer sürücüler de kamyonet şoförünün elinden levyeyi alıp trafik ortasında meydan dayağı attı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İHA

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İstanbul
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