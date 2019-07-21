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MAKAS ATIP KAZA YAPAN TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 'makas' atan ve hatalı sollama yapan iki otomobilin kaza yaptığı anlar ortaya çıktı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da 'makas' atan ve hatalı sollama yapan iki otomobilin kaza yaptığı anlar ortaya çıktı.
Trafik magandaları kesilen cezalara rağmen terör estirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde D-100 üzerinde iki otomobilin 'makas' atarak yarıştığı görülüyor. Araçların aralarından geçen ikili, kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bir süre yarışa devam eden araçlardan biri, trafiğin yoğun olduğu bir anda önde bulunan minibüse çarparak, kaza yapıyor. Kaza anı aracın içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydediliyor.

SOLLADIĞI ARACA ÇARPTI
Diğer kaza ise Çekmeköy mevkiinde kayda geçiyor. Yine sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir sürücünün, önünde bulunan aracı yanlayarak geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yanında bulunan otomobile çarpıyor. Bu anlar başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydediliyor.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Araçların makas atarak ilerlemesi
-Arakadaki aracın öndeki aracı geçmeye çalışması
-Makas atan aracın minibüse arkadan çarpması
-Hatalı sollama yapan sürücü
-Sürücünün yanında bulunan araca çarpması

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