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  4. Makas attı trafiği birbirine kattı: 3’ü ağır 9 yaralı

Makas attı trafiği birbirine kattı: 3’ü ağır 9 yaralı

14.03.2021 23:39 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da makas atarak ilerlerken seyir halindeki araçlara çarparak takla atan otomobil trafiği birbirine kattı, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağında meydana geldi.

Diyarbakır’da makas atarak ilerlerken seyir halindeki araçlara çarparak takla atan otomobil trafiği birbirine kattı, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağında meydana geldi. Edinile bilgilere göre 34 DCR 250 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü makas atarak ilerlerken, 34 DGS 888 plakalı Renault marka otomobile daha sonra 34 JR 5773 plakalı Mini Cooper marka otomobile çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan direk karşı şeritten gelen 21 NA 362 plakalı Peugeot Partner markalı hafif ticari aracın üstüne düştü. Kazada 3 kişi ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kapalı olan trafik tekrardan açıldı.

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