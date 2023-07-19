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'Makas' teröründe yeni gelişme! Türkiye'yi sarsan korkunç kazada ifadesi ortaya çıktı! 'Büyük olduğunu düşünmeyip...'

19.07.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Makas' terörü 5 can almıştı... Yeni gelişme! İzmir'in Menderes ilçesinde 5 ölümlü kazaya yol açan sürücü Yusuf İslam Koçak'ın (19) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Koçak'ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak istediğini ve bu sırada arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer'in kullandığı otomobile yandan çarptığını söyledi. Koçak, ayrıca kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini öne sürdü.

Türkiye gündemini sarsan korkunç kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş (64) yaşamını yitirdi, her 2 araçtaki 23 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer ile oğlu Ali Alperen Özer (18) ve minibüsteki Mustafa Kemal Karaca da kurtarılamadı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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TÜM KUSUR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDE

Bu arada kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

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Otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Koçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.

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"KAZANIN BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYİP, YOLA DEVAM ETTİM"

Hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın, savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Koçak'ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak isterken arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer'in kullandığı otomobile yandan temas ettiğini söyledi. Koçak, ifadesinde kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini de öne sürdü.

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KAZA SONRASI SİTE GİRİŞİNDE BEKLEMİŞ

Öte yandan Yusuf İslam Koçak'ın, kazadan sonra Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi'ne girip, aracını yol kenarına park ederek beklediği de ortaya çıktı. Bu sırada sitede görevli güvenlik görevlilerinden birinin araçtan şüphelenip, plakasını not aldığı, sosyal medyada gördüğü kaza görüntülerindekiyle aynı olduğunu görünce de jandarmaya ihbar ettiği öğrenildi. (DHA)

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Sızdırılan görüntüler sonrası manidar paylaşımSızdırılan görüntüler sonrası manidar paylaşım
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir makas

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