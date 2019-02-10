Makaslı saldırgan halı sahada yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, H.S., yolda karşılaşıp, kavga ettiği husumetlisi C.S.'yi makasla ağır yaraladı. Çevredekilerin hastaneye götürdüğü ve hayati tehlikesi olduğu belirtilen C.S., tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan H.S. ise polis ekiplerince halı sahada yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. C.S. ile husumetli olduğu H.S., iddiaya göre, sokakta karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken H.S., makasla C.S.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdüğü C.S., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. C.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan H.S. ise polis ekiplerince Teknepınar Mahallesi'ndeki halı sahada yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen H.S., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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