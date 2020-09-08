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Makatına bira bardağı 'sıkıştığını' iddia etti!

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Çin’de yaşayan adam, makatına sıkışan bira bardağını çıkarılması için ameliyat edildi.

Makatına bira bardağı 'sıkıştığını' iddia etti!

Yalnızca Huang olan soyadı açıklanan 53 yaşındaki erkek, makatına bira bardağı sıkıştığı için Lu’daki üniversite hastanesine başvurdu. 5.6 cm çapında ve 6 cm uzunluğunda olan bardak tamamen sıkıştığı için ameliyatla alındı.

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Hastaneden gelen habere göre profesör Li Wusheng ve ekibi, bira bardağını çıkaramayınca hastayı ameliyat etmek zorunda kaldı. X-ray görüntüleri hastanın içindeki bira bardağını gösterirken, diğer görüntüler ekibin bardağı nasıl çıkardığını gösteriyor.

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Çin’de doktorlar ilk kez böyle bir vaka ile karşılaşmıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında bir adamın poposuna 17.7 cm uzunluğunda bir şişe sıkışmıştı. 60 yaşındaki adam, bardağı kaşınmak için kullandığını belirtmişti. Hasta, daha sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yerel basına konuşan Dr. Lin Jun “Hasta karnının ağrıdığını söyledi. İçerde bir şey olduğunu ve tuvalete çıkamadığını söyledi. Şişe tümüyle hastanın rektumuna sıkışmıştı. Karnının altında bir şişe olduğunu hissedebiliyordum. Hasta sonradan anüsünde kaşıntı olduğunu ve rahatsız hissettiğini, kaşımak için de şişe kullandığını ve sonra şişenin yanlışlıkla rektumdan içeri girdiğini söylemişti” dedi.

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Ameliyat ekibi hastanın belden aşağısına anestezi uygulayarak şişeyi çıkarmayı başardı. Dr. Jun, kaşıntılar için şişe kullanılmaması gerektiğini belirterek “Tıbbi yardım istemek, bu tür durumları benzer aletlerle çözmeye çalışmaktan daha iyidir” dedi.

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