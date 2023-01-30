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  4. Makatına dövme yaptıran Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikiği umursamadı

Makatına dövme yaptıran Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikiği umursamadı

30.01.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makatına dövme yaptıran ABD'li şarkıcı Anitta, Brezilya'nın büyük karnavalı Rio için gün saymaya başladı. Festival kostümünü takipçileriyle paylaşan Anitta, kasık dekoltesiyle dikkat çekti.

Makatına dövme yaptıran Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikiği umursamadı

Ateşli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Anitta, bu defa karnaval stiliyle sınırları zorladı.

Yeşil ve sarı tonlarında bir kostüm tercih eden Anitta; göğüs, bel ve kasık dekoltesiyle nefes kesti.

ABD'li şarkıcı Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikik vermeyi umursamadı

Mavi çizmeler giyen Anitta, başına yine mavi bir parça taktı.

ABD'li şarkıcı Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikik vermeyi umursamadı

Oldukça cesur pozlar veren ünlü şarkıcı frikiği umursamadı.

ABD'li şarkıcı Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikik vermeyi umursamadı

Anitta'nın paylaşımına kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni geldi. Takipçileri Anitta'ya ''Muhteşem görünüyorsun'' ve ''Yıkılıyor'' yorumları yaptı.

ABD'li şarkıcı Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikik vermeyi umursamadı

Ünlü şarkıcının kalçasındaki Brezilya detayı dikkatlerden kaçmadı.

Makatına yaptırdığı dövme ile uzun süre gündemden düşmeyen Anitta, rengi giden dövmelerini belirgileştirmek için yeniden işlem yaptırmıştı.

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