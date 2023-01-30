Makatına dövme yaptıran Anitta kasıklarına kadar açtı! Frikiği umursamadı

Ateşli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Anitta, bu defa karnaval stiliyle sınırları zorladı.

Yeşil ve sarı tonlarında bir kostüm tercih eden Anitta; göğüs, bel ve kasık dekoltesiyle nefes kesti.

Mavi çizmeler giyen Anitta, başına yine mavi bir parça taktı.

Oldukça cesur pozlar veren ünlü şarkıcı frikiği umursamadı.

Anitta'nın paylaşımına kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni geldi. Takipçileri Anitta'ya ''Muhteşem görünüyorsun'' ve ''Yıkılıyor'' yorumları yaptı.

Ünlü şarkıcının kalçasındaki Brezilya detayı dikkatlerden kaçmadı.

Makatına yaptırdığı dövme ile uzun süre gündemden düşmeyen Anitta, rengi giden dövmelerini belirgileştirmek için yeniden işlem yaptırmıştı.

