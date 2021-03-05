HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Makbule Sarı’nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis

Makbule Sarı’nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis

05.03.2021 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şüpheliler hakkında, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi’nde 14 Kasım 2020’de tarihinde meydana gelen olayda 74 yaşındaki Makbule Sarı, elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulunmuştu. Yapılan geniş çaplı operasyon ve izlenen yüzlerce güvenlik kamerası sonucunda yakalanan ve olayı işledikleri iddiasıyla tutuklu bulunan Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz hakkındaki soruşturma tamamlanmıştı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında ’kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, şüphelilerin, öldürülen Makbule Sarı’ya karşı, ’tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten insan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

600 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığı iddiası
5 Mart 2021 (bugün) tarihinde Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadeleri alınan Makbule Sarı’nın çocukları, evden sadece televizyon, telefon, 600 TL para ve fındığın çalınmadığını iddia ederek, yaklaşık 600 bin TL değerinde döviz ve altınların da olduğunu iddia etti. Müştekiler, maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını talep etti.
Tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan sanıklar Serkan Uluz (24) ile Hayrettin Görgülü (27) önceki ifadelerini yineleyerek, eylemlerinin hırsızlık amaçlı olduğunu, cinayet işlemek amaçlı eve girmediklerini savundular. Serkan Uluz, "Yüklü bir miktarda para bulsaydım, olaydan sonra çalışmaya gitmezdim. Ben her şeyi anlattım, adalete sığınıyorum" diye ifade verirken, Hayrettin Görgülü de evde yüklü miktarda para olsaydı, ifadelerinde onu da söyleyeceklerini iddia ederek, "Adalete sığınıyorum, pişmanım" dedi.
Sanıkların avukatının beyanı sırasında maktulün oğullarından birisi, olay gecesi çekilen ve Makbule Sarı’nın çarşafa sarılı bir fotoğrafını göstererek, "Annemi öldürme kasıtları yoksa, annemin neden ağzını bağladılar?" diye sordu.

Cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 9 yıl 4 ay hapis
Mahkeme heyeti, sanıkları, ’yağma suçunun işleyişini kolaylaştırmak sureti ile kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırırken, yağma suçlarından ise 9 yıl 4 ay hapsine karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın'da sokağa çıkma yasağıArtvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın'da sokağa çıkma yasağı
Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yoluKonum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasağı

Aksaray, Amasya, Antalya ve Ardahan'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Antalya'da sokağa çıkmak yasak mı?

İstanbul'da iğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da sokağa çıkma yasağı var mı?

En anlamlı şehit mesajları | Fotoğraflı, resimli ve farklı şehit mesajları

İşte en anlamlı şehit mesajları

Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca tutuklandılar

Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca tutuklandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.