Makedonya Başbakanı Zaev AP Genel Kuruluna hitap etti

STRAZBURG (AA) - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 30 Eylül’de yapılacak referandumun ülkesi için, 1991'de yapılan bağımsızlık referandumuyla aynı önemde, ikinci bir bağımsızlık referandumu anlamına geldiğini söyledi.

Zaev, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu(AP) Genel Kuruluna hitap etti.

Ülkesinin halkı ve dili ile tanınan bir Kuzey Makedonya olacağını dile getiren Zaev, “Bu kararın doğuracağı imkanların ne olduğunu biliyoruz. Gerçekten şimdiye kadar elde edebileceğimiz en iyi imkandır bu. Ülkemize sunulmuş bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmayacağız. Çünkü bu bizim Avrupa Birliği’ne (AB) giriş biletimiz olacak.” dedi.

Zaev şöyle devam etti:

"30 Eylül’de yapılacak referandum, bizin geleceğimizdir, bizim ikinci bağımsızlığımız içindir. Tarihi sonuçları olacak bu referandum, 1991’de yapılan referandum ile aynı seviyede öneme sahiptir."

Zaev, Balkanlarda huzur ve istikrar sağlanamadığı müddetçe güçlü bir Avrupa Birliği'nin mümkün olamayacağına dikkati çekerek, "Küçük bir ülke olarak, bağımsızlığımızı yalnızca AB ve NATO gibi uluslararası topluma üye olarak garanti altına alacağımızı biliyoruz. Bu durum sadece Makedonya için değil, aynı zamanda tüm komşularımız için geçerlidir." ifadelerini kullandı.