Makedonya Başbakanı Zaev AP Genel Kuruluna hitap etti

STRAZBURG (AA) - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 30 Eylül’de yapılacak referandumun ülkesi için, 1991'de yapılan bağımsızlık referandumuyla aynı önemde, ikinci bir bağımsızlık referandumu anlamına geldiğini söyledi.
Zaev, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu(AP) Genel Kuruluna hitap etti.
Ülkesinin halkı ve dili ile tanınan bir Kuzey Makedonya olacağını dile getiren Zaev, “Bu kararın doğuracağı imkanların ne olduğunu biliyoruz. Gerçekten şimdiye kadar elde edebileceğimiz en iyi imkandır bu. Ülkemize sunulmuş bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmayacağız. Çünkü bu bizim Avrupa Birliği’ne (AB) giriş biletimiz olacak.” dedi.
Zaev şöyle devam etti:
"30 Eylül’de yapılacak referandum, bizin geleceğimizdir, bizim ikinci bağımsızlığımız içindir. Tarihi sonuçları olacak bu referandum, 1991’de yapılan referandum ile aynı seviyede öneme sahiptir."
Zaev, Balkanlarda huzur ve istikrar sağlanamadığı müddetçe güçlü bir Avrupa Birliği'nin mümkün olamayacağına dikkati çekerek, "Küçük bir ülke olarak, bağımsızlığımızı yalnızca AB ve NATO gibi uluslararası topluma üye olarak garanti altına alacağımızı biliyoruz. Bu durum sadece Makedonya için değil, aynı zamanda tüm komşularımız için geçerlidir." ifadelerini kullandı.
Makedonya 1991’de bağımsızlığını ilan ettiğinde 17 yaşında olduğunu hatırlatan Zaev, “Gerçekten tarihi bir andı. Yugoslavya rejiminde kalarak, dünyanın geri kalanından izole olmak istemiyorduk.” şeklinde konuştu.
Aradan 27 yıl geçmesine rağmen hedefledikleri değişiklikleri ve reformları gerçekleştiremediklerinin bilincinde olduklarının altını çizen Zaev, iç politik çatışmalar ve komşularıyla ilişkilerinde sorunlar yaşayan, genç bir demokrasiye sahip küçük bir ülke olarak, büyük sınamalarla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Yunanistan ile aralarındaki sorunu çözmenin AB üyeliği ve NATO’ya katılma konusunda bir ön şart olduğunu hatırlatan Zaev, “Kesinlikle bir çözüm bulmak istiyoruz. Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlıkların üstesinden gelmek istiyoruz. Bize Avrupa Birliği’nden gelen bir ilhamdı bu. Tarihi anlaşmazlıklar sona erdi ve dostluğa ve güvene dönüştü. Biz AB’nin bu değerlerini paylaşıyoruz.” dedi.
Zaev, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın zor ve riskli bir karar aldığını vurgulayarak, 25 yıl boyunca çözüme kavuşturulamayan bir anlaşmazlığı cesur bir tavırla sonuçlandırdıklarını ve bu nedenle kendisine teşekkür ettiğini belirtti.
Başbakan Zaev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Prespa Anlaşması, hassas kimlik sorunlarını çözmek için mükemmel bir modeli temsil ediyor. Dünyanın başka bölgelerindeki anlaşmazlıklara da etki edebilir. Prespa Anlaşması, statükodan, bizi bekleyen bir geleceğe geçişin çözümüdür. Şimdi iki ülkenin halkı, geleceği kucaklama konusunda kararını verecek."
Yunanistan ile Makedonya arasında çeyrek asırlık "isim sorununu" çözmek üzere yaklaşık bir senedir devam eden müzakereler sonucunda anlaşma sağlanmış ve iki ülkenin sınırında bulunan Prespa Gölü kıyısındaki Psarades köyünde düzenlenen bir törenle anlaşma metni imzalanmıştı.
Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.
Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için iki ülkenin meclislerinde onaylanması gerekecek. Anlaşma, Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenecek referandumla halkın onayına sunulacak.
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