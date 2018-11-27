Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Bursa'da

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, "Türkiye Cumhuriyetinin son dönemde gerçekleştirdiği muazzam ekonomik gelişme ve ekonomik başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), kasım ayı meclis toplantısına katılan Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, burada yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her yıl önemli adımlar atıldığını ifade eden İvanov, "İki ülke için hem siyaset hem de güvenlik açısından en zor 2 yıl olan 2015 ile 2017 yılları arasında ticaret hacmimizi 63 milyon dolar artırmayı başardık. Yani 393 milyon dolardan 456 milyon dolara çıkardık." diye konuştu.

İvanov, iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili ciddi ilerlemeler kaydedildiğini belirterek şöyle devam etti:

"2012 yılında yapılan zirvede ikili ilişkilerimizi değerlendirdik ve ilişkilerimizin siyasi anlamda çok çok iyi düzeyde olduğuna şahitlik ettik. Fakat eksik olan bir şey vardı. Siyasi ilişkilerimiz çok iyi olsa da ekonomik ilişkiler ciddi manada eksiklik gösteriyordu. Bu nedenle beraberce ortak bir hedef belirledik. Ticari ilişkilerimizin boyutunun 1 milyar dolara çıkmasını planlamıştık. Bu toplantının üzerinden 6 yıl geçti. Bu 6 yıl içinde hem Makedonya Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi ve sayısız siyasi ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde hem illegal göç hem de terör saldırıları gibi çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Fakat böylesine ciddi tehlikeler bile bizim kurumlarımızı ve iş dünyamızın temsilcilerini ortak hedefe ulaşma yönündeki kararlılığından geri çevirmedi."