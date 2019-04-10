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Makedonya Devlet Bakanı Hasan’dan Türk Eğitim-Sen’e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Makedonya’nın dış yatırımlardan sorumlu Türk asıllı Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ı ziyaret etti.Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Türkiye ile Makedonya arasındaki iş birliği, eğitim faaliyetleri ve gündeme ilişkin önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Makedonya’nın dış yatırımlardan sorumlu Türk asıllı Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ı ziyaret etti.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Türkiye ile Makedonya arasındaki iş birliği, eğitim faaliyetleri ve gündeme ilişkin önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke ilişkilerini her zaman önemsediklerini belirten Genel Başkan Talip Geylan, "Maddi ve manevi olarak Türk soydaşlarımızın her zaman yanlarında ve destekçileriyiz. Türkiye ile Makedonya, iki dost ülke arasında ilişkiler ve iş birliği başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu dostluğun ve iş birliğinin güçlenmesinde sizinle birlikte ortak katkı sunmaya her zaman hazır olduğumuzu bütün samimiyetimizle belirtmek isterim” dedi.
Bakan Hasan’ın Ufuk Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulunduğunu da anımsatan Geylan, “Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) çatısı altında faaliyet gösteren Türk Eğitim-Sen ve Ufuk Derneğinin başarılı çalışmaları takdire şayandır. Ufuk Derneği, Makedonya’da dağınık bir coğrafyada yaşayan Türklerin birbirine yakınlaştırılması, gençler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, Türk gençliğinin eğitime daha fazla önem vermesi, gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak topluma uyumlu olmalarını sağlamak amacı ile kuruldu. Ayrıca Ufuk Derneği kurulduğundan itibaren Makedonya’da Türkçe eğitimin gelişmesi için mücadele etmekte, Makedonya Türklerinin genel sorunlarını düzenlediği konferans, panel, yuvarlak masa toplantılarıyla gündeme getirmektedir. Ayrıca Türk gençlerini demokrasi ve insan hakları gibi konularda topluma bilinçli gençliğin kazandırılması için eğitim programları düzenlemektedir. Biliyoruz ki Ufuk Derneği Makedonya Türklerinin sesi olmaya devam edecektir” diye konuştu.
Makedonya ile Türkiye arasında yıllardır süren iş birliği için memnuniyetlerini ifade eden Bakan Hasan ise, Türkiye’nin Makedonya’ya bağımsızlığından bugüne sürekli destekte bulunduğunu, Makedonya’nın en zor günlerinde yanlarında olduğunu ve iyi ilişkilerin kurulması için çaba gösterdiğini belirtti. Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi noktasında UAESEB’in önemli projeler yürüttüğünü bildiren Hasan, Türk Eğitim-Sen’e ve UAESEB’e sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

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