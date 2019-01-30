Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov Türkiye’ye geliyor

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’un 17 Ocak tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Makedonya arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacağı, ayrıca isim sorununun çözümü sürecine dair müteakip aşamalar ile bölgesel ve çok taraflı güncel konuların ele alınacağı belirtildi.

