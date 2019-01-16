HABER

Makedonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 16:20 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un, 17 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Makedonya arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak. Ayrıca 'isim' sorununun çözümü sürecine dair müteakip aşamalar ile bölgesel ve çok taraflı güncel konular ele alınacak" denildi.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
İYİ Partili Paçacı: Türk milleti ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidirİYİ Partili Paçacı: Türk milleti ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir
CHP'de Kocaoğlu sürpriziCHP'de Kocaoğlu sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

Kameraların karşısına geçip istifa etti!

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Sokak kabadayısı...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok?

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.