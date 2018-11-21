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Makedonya eski istihbarat müdürüne gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:59 | Son Güncelleme

Makedonya eski istihbarat müdürüne gözaltı

Makedonya Güvenlik ve İstihbarat İdaresi (UBK) eski müdürü Saşo Miyalkov gözaltına alındı.

Üsküp Asliye Mahkemesi, Özel Yetkili Savcılığın talebi üzerine, kaçma tehlikesi bulunan Miyalkov hakkında 30 gün süreli gözaltı kararı çıkardı.

Miyalkov, "Target-Tvrdina davası"nda ülkede binlerce kişinin yasa dışı dinlenilmesinden dolayı baş sanık olarak yer alıyor.

"Tvrdina davası" 29 Mart 2016'da açılırken, "Target davası" 17 Kasım 2016'da başlamış, iki dava daha sonra birleştirilmişti.

"Target-Tvrdina davası"nın iddianamesine göre, UBK tarafından 2008 ile 2015 yılları arasında haklarında mahkeme kararı olmadan 4 bin 286 telefon, yasa dışı şekilde dinlenmiş.

Miyalokov'un yanı sıra eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska, Yunanistan'a kaçan eski İçişleri Bakanlığı birim amiri Goran Gruyevski ile UBK çalışanı Nikola Boşkovski ve Miyalkov'un özel kalem müdürü Toni Yakimovski de yargılananlar arasında yer alıyor.

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eski istihbarat müdürü Makedonya Yasa dışı dinleme

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