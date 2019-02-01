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Makedonya Göçmenleri Derneğinden 'Melih Gökçek' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 19:14 | Son Güncelleme

MANİSA'da, Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, katıldığı televizyon programında, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Makedonya kökenli olduğunu iddia eden Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Makedonya Göçmenleri Derneğinden 'Melih Gökçek' açıklaması

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'da, Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, katıldığı televizyon programında, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Makedonya kökenli olduğunu iddia eden Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Dernek Başkanı Ercan Özduman, "Türkiye'ye göç etmiş bir tek Makedon yoktur. Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden Makedonyalı Türkler vardır" dedi.
Dernek binasındaki basın açıklamasına konuşan Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Özduman, "Son günlerde bir siyasetçi, bir başka siyasetçi için 'Makedondur' iddiasında bulundu. Bu beyan siyasi çıkar için gerçeklerin ne kadar saptırıldığını ve iftiranın nerelere vardırıldığını gösteren ibret verici bir örnektir. Türkiye'ye göç etmiş bir tek Makedon yoktur. Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden Makedonyalı Türkler vardır. Aslında bunu, bu siyasetçi de bilmektedir. Biz Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden Makedonyalı Türkleriz. Evlad-ı Fatihan, yani oraları fethedenlerin torunlarıyız. Atalarımız Anadolu'nun çeşitli yerlerinden fetih yıllarında Makedonya'ya yerleştirilmiştir. Anadolu gibi anavatan yaptığımız Balkanlar'ı kaybedince, her şeyimizi oralarda bırakarak göç etmek zorunda kaldık" dedi.
"Biz Makedonyalı göçmenler, Türk olduğumuz için, Türklüğümüzü yaşamak için ve çocuklarımız yabancı bir orduda değil şanlı Türk ordusunda askerlik yapsın diye Türkiye'ye göç ettik" diyen Özduman, şöyle konuştu:
"Makedonya göçmenleri, siyasi görüşü ne olursa olsun Türklük bilincini derinden hisseden, Atatürk sevgisi ile dolu, Cumhuriyet ve insanlık değerlerine sonuna kadar bağlı insanlardır. Bu çirkin ve gerçek dışı ifadeyi kullanan kişiyi şiddetle kınıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene."

FOTOĞRAFLI

Makedonya Göçmenleri Derneğinden 'Melih Gökçek' açıklaması

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