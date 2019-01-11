Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı

Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri Mecliste onaylandı.

Mecliste yapılan oylamada, milletvekilleri dört yasa değişikliği için oy kullandı. 120 milletvekilinin bulunduğu Meclisteki oturuma, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekilleri katılmazken, 81 milletvekili hazır bulundu. Oturuma daha önce VMRO-DPMNE'de bulunan ve anayasa değişikliklerini desteklemelerinden dolayı partilerinden ihraç edilen 8 bağımsız milletvekili de katıldı.

Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziran ayında imzalanan Prespa Anlaşması çerçevesinde, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri Meclisin üçte ikisi olan 81 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Anayasal değişiklikler, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Meclis Başkanı Talat Caferi, İvanov'un daha önce Meclisten geçen Dillerin Kullanımı Yasası ve Prespa Anlaşması'nı imzalamaması dolayısıyla iki yasanın da doğrudan Resmi Gazete'ye gideceğini açıklamıştı.