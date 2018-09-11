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Makedonya Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski: - "Türkiye bugüne kadar Makedonya'nın NATO üyeliği için en güçlü ve en açık sözlü destekçilerinden olmuştur" - "2020 yılına kadar 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi konusunda ortak hedefimize ulaşmayı umuyoruz"

Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, "Türkiye bugüne kadar Makedonya'nın NATO üyeliği için en güçlü ve en açık sözlü destekçilerinden olmuştur." dedi.

Büyükelçi Mucunski'nin ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlığının 27'inci ve Makedonya Cumhuriyet Ordusunun 26'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Mucunski, burada yaptığı konuşmada, Makedonya ve Türkiye'nin karşılıklı anlayış, güven ve iyi niyete dayanan güçlü ikili ilişkileri olduğunu, iki ülkenin 27 yıldan bu yana birbirini desteklediğini belirtti.

Makedonya ve Türkiye'nin, tarihten kültüre, siyasetten ekonomiye kadar birçok alanda örnek teşkil eden ikili ilişkileri geliştirdiğinin altını çizen Mucunski, "Makedonya ile kardeş ülke Türkiye arasında iç içe var olan ikili iyi ilişkiler önemsiz kılınmamalı." dedi.

İki ülkenin birçok alanda birbirine güven teşkil eden müttefikler olduğunu vurgulayan Mucunski, "Türkiye bugüne kadar Makedonya'nın NATO üyeliği için en güçlü ve en açık sözlü destekçilerinden olmuştur." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Mucunski, Türkiye'nin, Makedonya'nın önemli dış ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, "2020 yılına kadar 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi konusunda ortak hedefimize ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.

Mucunski, Makedonya'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Makedonya diasporasının, iki ülke ilişkilerinde çok önemli rol oynadığını, bu durumun işbirliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde güçlü katkı sağlayan köprü olduğunu dile getirdi.

Resepsiyon, konuşmaların ardından davetlilere verilen yemekle sona erdi.

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