Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle mücadele, 21. yüzyılın getirdiği sınamalar çerçevesinde ancak devlet ve kurumların uluslararası iş birliğiyle başarılı olabilecek bir çaba halini almıştır." dedi. Oktay, Sheraton Otel'de düzenlenen Makedonya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Oktay, resepsiyona gelişinde Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski tarafından karşılandı. Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, Makedonya ve Türkiye ilişkilerinin iki ülke arasındaki tarihi, kültürel bağlar ve yakın akrabalık sebebiyle özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Makedonya ile bölgesel ve uluslararası platformlardaki mükemmel seviyedeki ilişkilerin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Oktay, Türkiye'nin Makedonya’yı tanıyan ilk devlet olduğunu anımsattı. Türkiye'nin Üsküp’te büyükelçi görevlendiren ilk ülke olduğuna dikkati çeken Oktay, "Makedonya'daki Türk toplumu ile ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli vatandaşlarımız, ülkelerimiz arasında bir insani köprü vazifesi görmekte, ülkelerimizin siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağlamaktadır. Tarihi ve kültürel bağlarımızın oluşturduğu sağlam zemin üzerinde yükselen ikili iş birliğimiz ve toplumlarımız arasındaki yakınlığın, önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlarla pekiştirilebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Oktay, 1992'den bugüne kadar bin 69 Makedonya uyruklu öğrencinin Türkiye'de yükseköğrenim görmek üzere Türkiye burslarından yararlandığını, Türkiye'den bin 300'ün üzerinde öğrencinin de Makedonya üniversitelerinde eğitim gördüğünü aktardı. - "Türk şirketlerinin yatırımları 1,2 milyar doları buldu" İki ülke arasındaki artan turist trafiğinin kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "2018 yılının ilk altı ayında Makedonya’ya gelen Türk turist sayısı 50 bine yaklaşmıştır. Ayrıca, ikili ekonomik ve ticari iş birliğimizin gelişmesi için önemli bir potansiyelin mevcut olduğuna inanıyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2017 yılında yarım milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu rakamı daha da yukarıya taşımak için gerekli irade ve kararlılığı Makedon muhataplarımızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Makedonya’daki Türk yatırımları karşılıklı çabalarımız neticesinde son 10 yılda büyük bir artış göstermiş olup, yüksek sermayeli Türk şirketlerinin yatırımları hali hazırda 1,2 milyar doları bulmuştur. 2012 yılında Makedonya’da faaliyete geçen Halkbank Makedonya'nın 4'üncü büyük bankası konumundadır. Daha fazla Türk girişimcinin Makedonya’ya yatırım yapması için teşviklerimizi sürdürmekteyiz. Öte yandan ülkemizde toplam 10 milyon dolar değerinde sermayeye sahip 150 civarında Makedonya firması faaliyet göstermektedir."