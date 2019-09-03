HABER

Makedonya Ravodiş’teki Yörük Festivali renkli geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde 2004 yılında Yörük Türkleri’nin her türlü ihtiyaçlarını görmek ve karşılamak üzere kurulan Doğu Makedonya Türkleri Derneği birlik ve beraberlik adına önemli çalışmalara imza atıyor.Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Radoviş şehrine bağlı Türk köyü Topolnisa’da düzenlenen şenliğe yurt içi ve yurt dışından birçok davetli katıldı.

Makedonya Ravodiş’teki Yörük Festivali renkli geçti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde 2004 yılında Yörük Türkleri’nin her türlü ihtiyaçlarını görmek ve karşılamak üzere kurulan Doğu Makedonya Türkleri Derneği birlik ve beraberlik adına önemli çalışmalara imza atıyor.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Radoviş şehrine bağlı Türk köyü Topolnisa’da düzenlenen şenliğe yurt içi ve yurt dışından birçok davetli katıldı. Gün boyu düzenlenen etkinlikte yarışmalar ve ata sporu güreş müsabakaları ilgiyle izlendi. Festivale Rodoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Jupa Belediye Başkanı İbrahim Ariyan, Kuzey Makedonya Milletvekili Yusuf Hasan, eski bakan Hadi Nezir, Radoviş Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer katıldı. Rodoviş ve çevre şehirlerden de festivali izlemeye gelenler etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.
Dernek Başkanı Enver Hüseyin, yaptığı açıklamada, "Amacımız birlik ve beraberlik duygularımızın daha da pekişmesi ve kültürümüzü yeni nesillere aktarabilmek. Bu festival Yörük köylerimiz Buçim, Topolnisa, Alikoç, Koçali, Pırnalı, Süpürge ve Kulavuzlu’nun yani bu şenlik hepimizin" dedi.
Çeşitli halk oyunu ekiplerinin gösterilerinin sonrasında Bahri Bend ekibi de orkestrasıyla güzel bir performans sergiledi.
Etkinliğe Türkiye’den katılan Kasım Alper Özdemir ise gün boyu sunumları ve şiirleri ile festivale ayrı bir renk kattı. Çocuklarla birlikte şiirler okuyan Özdemir, "Ezan okunan camilerimiz, kendi insanımız, ecdad yadigarı ile burada buluşmak benim için çok kıymetli. Rabbim bu birliği beraberliği daim eylesin" diyerek, davet için komiteye teşekkür etti.

Makedonya Ravodiş’teki Yörük Festivali renkli geçti

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
’Mutluluk Resimlerimiz’ sergisi ziyarete açıldı’Mutluluk Resimlerimiz’ sergisi ziyarete açıldı
Çekya Başbakanı Andrej Babis: “Birçok ümit vadeden iş birliği alanı olduğunu görüyoruz”Çekya Başbakanı Andrej Babis: “Birçok ümit vadeden iş birliği alanı olduğunu görüyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınarhisar'da 3 günde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı

3 günde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı!

Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına savcılıktan itiraz

Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz!

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.