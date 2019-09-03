Makedonya Ravodiş’teki Yörük Festivali renkli geçti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde 2004 yılında Yörük Türkleri’nin her türlü ihtiyaçlarını görmek ve karşılamak üzere kurulan Doğu Makedonya Türkleri Derneği birlik ve beraberlik adına önemli çalışmalara imza atıyor.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Radoviş şehrine bağlı Türk köyü Topolnisa’da düzenlenen şenliğe yurt içi ve yurt dışından birçok davetli katıldı. Gün boyu düzenlenen etkinlikte yarışmalar ve ata sporu güreş müsabakaları ilgiyle izlendi. Festivale Rodoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Jupa Belediye Başkanı İbrahim Ariyan, Kuzey Makedonya Milletvekili Yusuf Hasan, eski bakan Hadi Nezir, Radoviş Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer katıldı. Rodoviş ve çevre şehirlerden de festivali izlemeye gelenler etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

Dernek Başkanı Enver Hüseyin, yaptığı açıklamada, "Amacımız birlik ve beraberlik duygularımızın daha da pekişmesi ve kültürümüzü yeni nesillere aktarabilmek. Bu festival Yörük köylerimiz Buçim, Topolnisa, Alikoç, Koçali, Pırnalı, Süpürge ve Kulavuzlu’nun yani bu şenlik hepimizin" dedi.

Çeşitli halk oyunu ekiplerinin gösterilerinin sonrasında Bahri Bend ekibi de orkestrasıyla güzel bir performans sergiledi.

Etkinliğe Türkiye’den katılan Kasım Alper Özdemir ise gün boyu sunumları ve şiirleri ile festivale ayrı bir renk kattı. Çocuklarla birlikte şiirler okuyan Özdemir, "Ezan okunan camilerimiz, kendi insanımız, ecdad yadigarı ile burada buluşmak benim için çok kıymetli. Rabbim bu birliği beraberliği daim eylesin" diyerek, davet için komiteye teşekkür etti.



