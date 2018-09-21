Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure dağıtımı

ÜSKÜP/TİRAN (AA) - Makedonya ve Arnavutluk'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısı'nda Bursa Büyükşehir ve Üsküp'e bağlı Çayır Belediyelerinin katkıları, Makedonya'da faaliyet gösteren El Hilal Yardım Kuruluşu ve Ensar Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin iş birliğinde aşure programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Kültür Müşaviri Çiğdem Güllü, Çayır Belediye Meclis Başkanı Zair Bekteşi, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi, Türkiye Maarif Vakfı Makedonya Koordinatörü Mustafa Dillioğlu, Türk Havayolları ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çayır Belediyesi Meclis Başkanı Bekteşi, programa katkı vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

El Hilal Derneği Başkanı Şehabi de 11 kazan aşure hazırladıkları bilgisini paylaşarak, "Bütün El Hilal ve Ensar gönüllüleri ile Çayır Belediyesi çalışanları bu merasimi başlatırken bu topraklarda var olan kültürümüzü, medeniyetimizi, tarihi değerlerimizi muhafaza etmek istiyoruz." dedi.