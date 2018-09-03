Makedonya ve Kosova'daki Maarif Okullarında ilk ders zili çaldı

Yapılan anketler sonucunda yüksek memnuniyet oranına ulaşan Uluslararası Maarif Okulları Kosova, ülkedeki resmi müfredatla öğrencilere özellikle uluslararası yetkinlikler kazandırmak üzere özel programlar sunuyor. Yoğun İngilizce programının yanında kulüp ve atölye çalışmaları, hafta sonu kursları ve etüt çalışmalarıyla öğrencilerin tüm akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda desteklendiği Maarif Okullarında ayrıca öğrencilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek üzere sağlık personeli görev alıyor.

Kosova'nın başkenti Priştine ve ülkenin güneybatısındaki Prizren'de de geçen yıl eğitime başlayan Uluslararası Maarif Okulları Kosova, yeni dönemde yoğun öğrenci ilgisi ile karşılaştı. Geçen eğitim öğretim yılına 68 öğrenciyle başlayan Maarif Okulları, Kosova'daki ailelerin yoğun ilgisinin ardından öğrenci sayısını 450'ye çıkardı.

20 kişiden oluşan idari ekibi ve 40 öğretmeniyle 300'e yakın öğrenciye eğitim verecek Uluslararası Maarif Okulları Makedonya'da öğrenci kayıtları eylül ayı boyunca devam edecek.

Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde bulunan Woodrow Wilson School isimli özel okulu satın alarak bu ülkedeki faaliyetlerine başlayan Uluslararası Maarif Okulları Makedonya, anaokulundan liseye eğitim veriyor. Kalkandelen şehrindeki eğitim binasının yanı sıra TMV, başkent Üsküp'te de bir anaokulu ile eğitim verecek.

Anaokuldan liseye eğitim imkanı sunan Uluslararası Maarif Okulları Kosova, akıllı sınıflar, teknolojik donanım ve altyapının yanı sıra dil laboratuvarları, yetenek çalışmaları için akıl oyunları ve satranç sınıfı, bilişim, kodlama ve robotik çalışmaları için bilgisayar laboratuvarı ile kütüphaneye sahip.

Yoğun ilgiden dolayı Prizren'de 8. sınıf ve Priştine'de 1. sınıf kontenjanları dolan Maarif Okullarını Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da ziyaret etmişti.

