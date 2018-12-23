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Makedonya'da Atatürk anıtının açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:08 | Son Güncelleme

Makedonya'da Atatürk anıtının açılışı yapıldı

KÖPRÜLÜ (AA) - Makedonya'nın orta kesimlerinde bulunan Köprülü şehrinde Mustafa Kemal Atatürk anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kültürel programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Çiğdem Güllü, Köprülü Belediye Başkanı Ace Kocevski, Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın ardından şehirde bulunan Karşıyaka Belediyesi dostluk parkında, Köprülü Belediyesi ile kardeş belediye olan Adalar Belediyesi tarafından bağışlanan Atatürk anıtı açıldı.

Açılışın ardından heyetler anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Köprülü Belediye Başkanı Kocevski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün Adalar Belediyesinden hediye edilen anıtının açılışını yaptıklarını söyledi.

Kocevski, "Atatürk'ün sadece Kocacık kökenli olması, Manastır'da eğitim görmesi açısından değil, onun sadece Türk tarihi için değil dünya tarihi için de önemli bir şahsiyet olması nedeniyle, bunun bizim tarafımızdan çok iyi bir jest olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Benzer bir anıtın Merkez Jupa'da da bulunduğunu anımsatan Kocevski, Türkiye'den gelen turist grupların Köprülü'yü de ziyaret edilecek destinasyonlar arasına alacakları duyumları aldıklarını belirtti.

Türkiye'deki kardeş belediyelerden Atatürk büstünün de hediye edildiğini aktaran Kocevski, büstün nereye koyulacağına şehirde yaşayan Türk kökenli vatandaşların karar vereceğini ifade etti.

Ace Kocevski, Köprülü'nün Türkiye'den Adalar, Karşıyaka ve Çan belediyeleri ile kardeş belediye olduğunu sözlerine ekledi.

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