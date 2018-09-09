Makedonya'da Bağımsızlık Günü kutlandı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 8 Eylül Bağımsızlık Günü törenle kutlandı.

Başbakanlığın bahçesindeki törene Başbakan Zoran Zaev, üst düzey yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Zaev, yaptığı konuşmada, 30 Eylül'deki referandumun vatandaşların kendi geleceklerinin mimarları olmaları için tarihi fırsat olduğunu belirterek, "İkinci bağımsızlığımız için karar verelim." dedi.

Bağımsızlıktan bugüne kadar geçen 27 yılda Makedonya'nın etnik ve siyasi çatışmaların ortasında kaldığını, dolayısıyla ekonomisinin yeterince gelişemediğini ve vatandaşların yoksullaştığını savunan Zaev, ülke vatandaşlarının hayalini kurduğu ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Vatandaşlara cesur olmaları ve geleceğe bakmalarının zamanının geldiğini ifade eden Zaev, gençlere referanduma katılmaları ve kaderlerini ellerine alma çağrısında bulundu.

Genç neslin ülkeyi daha iyiye götürme ayrıcalığına sahip olduğuna dikkati çeken Zaev, "Bu akşam kardeşlik ve dostluk anlayışı gösteren Makedon hemşehrilerine gösterdikleri güçlü destekten dolayı Arnavut, Türk, Ulah, Sırp, Roman, Boşnak ve tüm diğer etnik yapıdaki vatandaşlara teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bağımsızlık kutlamaları kapsamında konserler düzenlendi.

8 Eylül 1991'de yapılan referandumda Makedonya vatandaşlarının yüzde 95'i "Evet" oyu kullanmış, referandum sonucunda Makedonya, eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Türkiye, Makedonya'nın bağımsızlığını, "Makedonya Cumhuriyeti" olarak tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştı.

