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Makedonya'da cumhurbaşkanı seçimi 21 Nisan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 22:51 | Son Güncelleme

Makedonya'da cumhurbaşkanı seçimi 21 Nisan'da

Makedonya'da cumhurbaşkanı seçimi 21 Nisan'da yapılacak.

Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 6. cumhurbaşkanı seçiminin 21 Nisan'da düzenlenmesini öngören kararı imzaladığını duyurdu.

Yaklaşık 1,8 milyon seçmenin bulunduğu Makedonya'da cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alması, ilk turda cumhurbaşkanı seçilemezse 2. turun iki hafta sonra 5 Mayıs'ta düzenlenmesi gerekiyor.

Caferi toplantıda ayrıca ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) yolunu izlediğini, NATO'nun 30. koltuğunun Makedonya'ya ait olduğunu belirterek gelecek dönemde ülkenin kapasite ve olgunluk testine gireceğini söyledi.

Meclis Başkanı Caferi, adil ve demokratik seçimlerin önemine vurgu yaparak ilgili kurumlara seçim gününün barışçıl ve demokratik ortamda geçmesini sağlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Makedonya'da 2009'dan bu yana iki dönem cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Gyorge İvanov'un görev süresi 12 Mayıs'ta sona eriyor.

Ülkede cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
21 Nisan Cumhurbaşkanı seçimi Gyorge İvanov Makedonya

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