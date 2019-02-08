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Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 21 Nisan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 23:40 | Son Güncelleme

Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 21 Nisan, ikinci turunun 5 Mayıs’ta olacağını duyurdu.Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi düzenlediği basın toplantısında seçim kararnamesini imzalayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilan etti.

Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 21 Nisan’da

Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 21 Nisan, ikinci turunun 5 Mayıs’ta olacağını duyurdu.
Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi düzenlediği basın toplantısında seçim kararnamesini imzalayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilan etti. Seçimlerin ilk turu 21 Nisan, ikinci turu ise 5 Mayıs’ta olacak.
Seçim kanuna göre, seçimlerin ilanından, gerçekleşene kadar en az 70 ve en fazla 90 gün geçmesi gerekiyor. Şu anda aktif olan Cumhurbaşkanı George İvanov’un görev süresi ise 12 Mayıs’ta dolacak.

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