Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 21 Nisan’da

Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 21 Nisan, ikinci turunun 5 Mayıs’ta olacağını duyurdu.
Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi düzenlediği basın toplantısında seçim kararnamesini imzalayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilan etti. Seçimlerin ilk turu 21 Nisan, ikinci turu ise 5 Mayıs’ta olacak.
Seçim kanuna göre, seçimlerin ilanından, gerçekleşene kadar en az 70 ve en fazla 90 gün geçmesi gerekiyor. Şu anda aktif olan Cumhurbaşkanı George İvanov’un görev süresi ise 12 Mayıs’ta dolacak.
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