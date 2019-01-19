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Makedonya'da Epifani Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

Ortodokslar'ın Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada sudan haç çıkarma töreni düzenlendi

Makedonya'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Başkent Üsküp'te düzenlenen töreni, Vardar Nehri etrafında toplanan yüzlerce kişi takip etti.

Şehrin içinden geçen Vardar Nehri'ne atılan haça ulaşmak için 100'ün üzerinde katılımcı yarıştı.

Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan'ın nehre attığı haça ilk ulaşan 25 yaşındaki Kristiyan Ninevski oldu.

Altı yıldır Üsküp'te düzenlenen haç çıkarma törenine katıldığını söyleyen Ninevski, bu yıl ilk kez haçı nehirden çıkarmayı başardığını kaydetti.

Epifani Bayramı, İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12'nci gün bayramı olarak da anılır. Kutlamaların nedenine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunuyor. Katolik ve Protestanlar, doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarken, Ortodokslar, Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz edilmesini kutluyor.

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Epifani Bayramı Makedonya Ortodokslar Üsküp

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