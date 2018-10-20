Makedonya'da isim değişikliği sürecine yeşil ışık

Makedonya Meclisinde yapılan oylamada, Yunanistan ile daha önce varılan anlaşma kapsamında ülkenin adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini kapsayan anayasa değişikliği önerisi kabul edildi.

Makedonya Meclisinde hafta başından beri tartışılan anayasa değişikliği konusundaki öneri oylamaya sunuldu. Önerinin kabul edilmesi için gerekli 3'te 2'lik çoğunluk bazı muhalefet milletvekillerinin de desteği ile sağlandı. 120 sandalyeli mecliste 80 milletvekili öneri lehine oy verdi.

Anayasa'da değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin kabul edilmesi ile isim değişikliği sürecine de yeşil ışık yakılmış oldu.

Önerinin kabulünden sonra ikinci aşamada Anayasa'da hangi maddelerde değişiklik yapılacağı oylanacak. Bu oylamada 120 milletvekilinden en az 61'inin desteği gerekecek. Üçüncü ve son aşamada ise nihai olarak anayasa değişiklikleri oylanacak. Bu son aşamada yeniden 3'te 2'lik çoğunluk aranacak.

Anayasa'da yapılacak değişikliklerin en önemlisi, Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziranda imzalanan anlaşma çerçevesinde Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini kapsıyor.