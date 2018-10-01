Makedonya'da referanduma katılım düşük

İktidar ve muhalefet referandum sonuçlarını farklı yorumladı.Makedonya'da hükümet yapılan isim değişikliği öngören anayasa değişikliğinin oylandığı referandumda vatandaşlardan beklediği desteği alamadı. Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören referanduma katılım oranı yüzde 36'da kaldı. Sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü, ülkenin isim değişikliğini onaylarken, yüzde 5,7'lik kesim isim değişikliğine karşı çıktı.

Referandumun başarılı olabilmesi için bir milyon 800 bin kayıtlı seçmenin yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekiyordu. Seçim Komisyonu seçimlere katılım oranının yüzde 36 olduğunu belirtti. Ancak resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.

İktidar sonuçtan memnun

İktidara göre seçim sonuçları, isim değişikliğinin onaylanması anlamına geliyor. Başbakan Zoran Zaev sonuçların Makedonya'nın adının değiştirilmesi için yeterli olduğunu söyledi. Zaev, "Büyük çoğunluk Avrupa'ya giden yolu onayladı" dedi. Başbakan söz konusu anayasa değişikliğini parlamentonun onayına sunarak kararın tamamen kesinleşmesini hedefliyor. AB, NATO ve ABD Makedonya'yı isim değişikliği konusunda Yunanistan'la yapılan anlaşmayı uygulamaya çağırdı. Yunanistan'dan da Makedonya'ya benzer çağrılar geldi.