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Makedonya'da referanduma katılım düşük

01.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören referanduma katılım oranı düşük kaldı.

Makedonya'da referanduma katılım düşük

İktidar ve muhalefet referandum sonuçlarını farklı yorumladı.Makedonya'da hükümet yapılan isim değişikliği öngören anayasa değişikliğinin oylandığı referandumda vatandaşlardan beklediği desteği alamadı. Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören referanduma katılım oranı yüzde 36'da kaldı. Sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü, ülkenin isim değişikliğini onaylarken, yüzde 5,7'lik kesim isim değişikliğine karşı çıktı.

Referandumun başarılı olabilmesi için bir milyon 800 bin kayıtlı seçmenin yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekiyordu. Seçim Komisyonu seçimlere katılım oranının yüzde 36 olduğunu belirtti. Ancak resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.

İktidar sonuçtan memnun

İktidara göre seçim sonuçları, isim değişikliğinin onaylanması anlamına geliyor. Başbakan Zoran Zaev sonuçların Makedonya'nın adının değiştirilmesi için yeterli olduğunu söyledi. Zaev, "Büyük çoğunluk Avrupa'ya giden yolu onayladı" dedi. Başbakan söz konusu anayasa değişikliğini parlamentonun onayına sunarak kararın tamamen kesinleşmesini hedefliyor. AB, NATO ve ABD Makedonya'yı isim değişikliği konusunda Yunanistan'la yapılan anlaşmayı uygulamaya çağırdı. Yunanistan'dan da Makedonya'ya benzer çağrılar geldi.

Muhalefet tepkili

Makedonya muhalefeti ise hükümetten farklı görüşte. Muhalefetteki muhafazakârlar referandumun başarısız olduğunu belirterek, bu durumu Başbakan Zaev’e karşı güvensizliği gösterdiğini ileri sürdü. Muhalefetteki muhafazakâr Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski, sonuçların Başbakan Zaev için "ağır bir yenilgi" olduğunu söyledi. Mickoski, "Hükümet meşruiyetini kaybetti" dedi.

Makedonya'daki referandumun ardından akşam saatlerinde referanduma karşı olan yüzlerce kişi parlamento binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğinin referandumun ardından parlamentonun önüne gelmesi planlanıyor. Parlamentoda yapılacak oylamada Başbakan Zaev'in koalisyon hükümetinin muhalefet sıralarından da destek alması gerekiyor. Başbakan Zaev parlamentodaki oylamanın başarısız olması halinde erken seçimlere gitme sözünü vermişti.

1991'den bu yana tartışma konusu

Makedonya'nın adı, eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana tartışmalara sebep oluyordu. Yunanistan'ın kuzey bölgesinin adının da Makedonya olması sebebiyle Atina Üsküp yönetimine duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu. Atina Üsküp'ün isim ısrarı ile Yunanistan'ın kuzey topraklarında hak ettiğini ileri sürüyordu. Makedonya ve Yunanistan hükümetleri haziran ayında imzaladıkları anlaşma ile Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesinde uzlaşmıştı.

AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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