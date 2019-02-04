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Makedonya'da TAV İcra Kurulu Başkanı Şener'e liyakat madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

Makedonya'da TAV İcra Kurulu Başkanı Şener'e liyakat madalyası

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener'e "Makedonya Liyakat Madalyası" verdi.

Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı İvanov tarafından Şener'e "Makedonya Liyakat Madalyası" verildiği bildirildi.

Açıklamada, Makedonya ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlayan çalışmalarda olağanüstü özveri gösteren Şener'in, Makedonya'nın dünyada kabul edilmesi ve Türkiye ile dostane ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı liyakat madalyasına layık görüldüğü kaydedildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İvanov, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomik krizin zirvesinde Makedonya'ya yatırım yapma cesaretine sahip olan TAV şirketi ve Sayın Şener sayesinde, Üsküp Havalimanı sadece ülkemizde değil, komşu ülkelerden de daha fazla yolcu çekerek bölgesel bir havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

Makedonyalıların yıllarca komşu ülkelerden uçmak zorunda kaldığını hatırlatan İvanov, Makedonya'nın 20. yıl dönümünü kutladığı 2011 yılında TAV'ın başkent Üsküp'te uluslararası havalimanını açtığını söyledi.

İvanov, "Ohri'deki Aziz Pavlus Havalimanı ile Üsküp Havalimanı bizim Türkiye, Avrupa ve dünyaya açılan kapımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şener de Cumhurbaşkanı İvanov'a teşekkür ederek Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkilerin takdire şayan olduğunu belirtti. Şener, "Özellikle bizim yatırımımızdan sonra, birçok Türk şirketi geldi ve Makedonya'da yatırım yaptı. Bu bizi mutlu ediyor. Burada sizin karşınızda bulunmaktan ve bu ödülü almaktan onur duyuyorum." dedi.

Açıklamada, TAV'ın Üsküp ve Ohri'deki havalimanlarının işletmesini üstlenmesinden bu yana yolcu sayısının 600 binden 2,3 milyona, destinasyonların da 15'ten 38'e çıktığı bildirildi.

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