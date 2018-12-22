Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı, törenle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu güzel bayram gününde güzel Türkçemizi hatırlamak, hepimiz için hem bir vazife hem de bir onur. Çünkü dil demek, düşünce demek. Dil demek, hafıza demek. Dil demek, ifade demek, iletişim demek. Dil demek, karşımızdakini anlamak, derdimizi, meramımızı anlatmak demek." dedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yanı sıra Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Makedonya Kültür Bakanı Asaf Adem, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye ve Makedonya'dan üst düzey kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

İbrahim Kalın, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "Bu güzel bayram gününde güzel Türkçemizi hatırlamak, hepimiz için hem bir vazife hem de bir onur. Çünkü dil demek, düşünce demek. Dil demek, hafıza demek. Dil demek, ifade demek, iletişim demek. Dil demek, karşımızdakini anlamak, derdimizi, meramımızı anlatmak demek." şeklinde konuştu. Dile sahip çıktıkça geçmişe, tarihe ve ecdada sahip çıktıklarını ifade eden Kalın, "Bugün dünyanın kendine istikamet aradığı bir günde, bizim düşünce geleneğimiz ne dedi yüzlerce yıl öncesinden; 'yaradılanı sevdik Yaradan'dan ötürü'. Diline, dinine, ırkına rengine, giyimine kuşamına bakmadan insanı insan olarak sevmenin felsefesini ortaya koydular." dedi. Türkçe'yi, kendilerinin 'gönül dili, düşünce dünyası, ufku ve namusu' olarak nitelendiren Kalın, şunları kaydetti: "Burada Makedonya'da hamdolsun Makedonuyla, Arnavutuyla, Türküyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla muazzam bir çoğulculuk örneğini hep birlikte yaşatıyorsunuz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Özellikle Batı Avrupa'da çoğulculuk tartışmalarının olduğu, çok kültürlülüğün öldüğünün söylendiği bir dönemde sizler sadece Batı Avrupa'ya değil bütün dünyaya, bir arada yaşama ahlakının ne olduğunu en güzel bir şekilde gösteren bir topluluksunuz."

Bu bir arada yaşama ahlakı, huzuru ve birlikte olma iradesini ortadan kaldırmaya çalışan düşmanların var olduğunu vurgulayan Kalın, "Bunların başında da 15 Temmuz ihanet gecesi, 251 insanımızı şehit eden FETÖ terör örgütü var." ifadesini kullandı. Türkiye'nin önünü kapatmak ve bu ülkeyi emperyalistlere peşkeş çekmek için, yargı, siyaset, ekonomi gibi her yolun denendiğini söyleyen Kalın, "Yetmedi, 15 Temmuz gecesi hain bir darbe girişiminde bulundular. Ama ne oldu? Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Onların sapık bir ideolojisi varsa bu milletin tertemiz bir imanı var. Onların arkasında birtakım ağababaları varsa bu milletin önünde de böyle bir lider var." şeklinde konuştu. FETÖ'ye karşı mücadelenin, sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını, bunun her dost ve müttefik ülkenin kendi ulusal çıkarları için vermesi gereken bir mücadele olduğunu vurgulayan Kalın, ihanet ve cinayet şebekelerinin karşısında durmanın, barbarlığa karşı medeniyetin yanında durmak olduğunun altını çizdi.

Kalın, "Makedonyalı kardeşlerimizden de beklentimiz, bu terör örgütüne karşı, her tür hareketine ve yapılanmasına karşı gerekli tedbirleri almaktır. Bu sadece Türkiye'nin değil Makedonyalı Türk kardeşlerimizin de talebidir. Bakanımız burada. Bu mesajı en net bir şekilde duyduğundan en ufak bir şüphem yok." ifadelerini kullandı. - Spasovski: "Bu bayram Makedonya'daki karşılıklı saygının bir kanıtı" Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Spasovski de 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nın, Makedonya'daki karşılıklı saygının bir kanıtı olduğunu belirterek, şahsı, Makedonya Hükümeti ve Başbakanı Zoran Zaev adına herkesin Türkçe Eğitim Bayramı'nı tebrik etti. Spasovski, "Makedonya'nın bağımsızlığından itibaren Türkiye gibi Makedonya'daki Türk toplumu da, Makedonya'nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olma çabalarının sadık, devamlı ve açık destekçisi olduğunu gösterdi ve kanıtladı.” değerlendirmesinde bulundu. Makedon ve Türklerin, ortak ve daimi değerler inşa ederek birlikte yaşama tecrübesini paylaştıklarını söyleyen Spasovski, Makedonya ve Türkiye'nin en üst düzeyde ikili ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.

- Kara: "FETÖ ile mücadelemizde daha fazla hassasiyet bekliyoruz" Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara ise Türkiye'nin, dost ve kardeş Makedonya'da yaşayan Türklerin, ülkelerinin refah ve ilerlemesine büyük katkılar sağlamasını gönülden temenni ettiğini ve bu doğrultuda Makedonya'ya ihtiyaç duyabileceği tüm desteği sağlayacağını kaydetti. Balkan coğrafyasının en değerli unsurlarından biri olarak nitelendirdiği Türk toplumunun, Türkçe'ye sahip çıktığını görmenin ve her köşesi tarihle bezeli Makedonya'da Türk dilini duymanın verdiği gurur ve mutluluğun tarifsiz olduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti: "Türkiye ve Makedonya arasında her geçen gün derinlik kazanan ikili ilişkilerimizin ve gücünü halklarımızın birbirlerine beslediği kardeşlik bağlarından alan kadim dostluğumuzun en kıymetli bağlantısı şüphesiz Makedonya'ya sadakati izahtan vareste olan Türk toplumudur." Kara, "Dost ve kardeş ülke Makedonya'ya bulunduğu kritik dönemeçte gerek ikili gerek uluslararası düzlemde verdiğimiz desteğin devam edeceğini ifade eder, bu çerçevede FETÖ ile mücadelemizde daha fazla hassasiyet beklediğimizi dile getirmek isterim." diye konuştu.