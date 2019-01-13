HABER

Makedonya'da Vevçani Karnavalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 19:19 | Son Güncelleme

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, maskeler ve ilginç kostümlerle renkli görüntülere sahne oldu

VEVÇANİ (AA) - Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı başladı.

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

Karnavalın açılışını yapan Makedonya Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Damjan Mançevski, yaptığı açıklamada, bugünün eğlence günü olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman kapanmayan bu karnavalın açılışını gerçekleştirmekten onur duyuyorum." dedi.

Vevçani Belediye Başkanı Saşo Yankoski, karnavalın organizasyonunda zorluklarla karşılaştıklarını ancak bunları büyük bir coşkuyla aştıklarını vurguladı.

Karnavalda kullanılan maske ve kostümlerde, ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi sonrası NATO ve Avrupa Birliği yolculuğuna ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Katılımcılar, ülkedeki olaylara ve gündemdeki konulara maskeler aracılığıyla değindi.

Karnavalın ana maskeleri "damat" ve "gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki yaklaşık 700 evi ziyaret ederek bağış topluyor.

Karnaval, yarın maskelerin yakılmasıyla sona erecek.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Sel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyorSel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyor
GÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdüGÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karnaval Makedonya maske Vevçani

En Çok Okunan Haberler

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın renkli görüntüleri! Kızak kaydı, kartopu oynadı

Kızak kaydı, kartopu oynadı! Eski Bakan alkış topladı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

İstanbul'daki patlama görüntüleri incelendi... DHKP-C bombacısı yakalandı!

İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!

Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.