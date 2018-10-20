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Makedonya'da yeni isme meclisten ilk onay çıktı

20.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Makedonya Parlamentosu ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı.

Makedonya'da yeni isme meclisten ilk onay çıktı

Makedonya Parlamentosu, Yunanistan ile 27 yıldır ihtilafa neden olan ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı. 120 sandalyeli meclisteki oylamaya katılan vekillerden 80'i sürecin başlatılması lehinde oy kullandı, böylece parlamentoda üçte ikilik çoğunluğa ulaşılmış oldu.

Ülkenin adının değişmesini sağlayacak anayasa değişikliklerinin onaylanması için parlamentoda bir oylama daha yapılacak. En geç üç ay içinde yapılması gereken bu oylamada da üçte iki çoğunluk aranacak.

Zaev'in zaferi

Hâlen aşılması gereken engeller bulunsa da alınan bu sonuç, isim değişikliğinin hararetli bir savunucusu olan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev için büyük bir zafer anlamına geliyor. İsim değişikliği anlaşmasına şiddetle karşı çıkan VMRO-DPMNE partisinden oy kazanması gereken Zaev, alınan sonuçla zoru başarmış oldu.

"Tek tek tüm milletvekillerine; özellikle de üzerlerindeki gereksiz baskıya karşın devletin çıkarlarını parti ve kişisel çıkarlarının üzerinde tutan VMRO-DPMNE'li milletvekillerine teşekkür etmek istiyorum" diyen Başbakan Zaev söz konusu milletvekillerinin güvenliğini sağlayacağının da garantisini verdiğini belirtti. "Evet" oyu veren VMRO-DPMNE'li vekiller arasında bu hafta ev hapsinden kefaletle serbest bırakılan üç milletvekili de bulunuyor.

Atina ile Üsküp, geçen Haziran ayında imzaladıkları anlaşma ile Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenen referanduma katılanların yüzde 90'dan fazlası Yunanistan ile yapılan anlaşmaya destek vermişti. Ancak referanduma katılım oranı yüzde 40'ın altında kalmıştı. Referandumun her ne kadar hukuki bağlayıcılığı olmasa da düşük katılım, anlaşmaya karşı çıkan muhalefet partilerinin elini güçlendirmişti.

Tsipras'tan tebrik

Makedon mevkidaşını oylamadan sonra attığı tweet'le kutlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, "Dostum Zoran Zaev'i tebrik ediyorum! Bu oylama bizim ortak başarımıza doğru atılmış büyük bir adım. Halklarımız için huzurlu ve refah bir geleceğe doğru atılmış çok önemli bir adım " ifadelerini kullandı.

Değişikliğin Makedonya tarafından kabul edilmesi hâlinde, anlaşmanın nihayete erdirilmesi için Yunan Parlamentosunun da isim değişikliğine onay vermesi gerekecek.

Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmada, Atina Üsküp'e NATO ve Avrupa Birliği'nin yolunu açarken; Makedonya'nın ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirmesi öngörülüyordu.

Ne var ki anlaşma Yunanistan tarafında da milliyetçilerin tepkisine neden oluyor. Anlaşma sürecinde Yunanistan adına müzakereleri yürüten Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar partisinin lideri Panos Kammenos ile Salı günkü kabine toplantısında hararetli bir tartışmaya girmişti. İsim anlaşması konusunda çıkan tartışma sırasında başta Başbakan Tsipras olmak üzere partisi Syriza'dan bakanların yeterli desteğini alamadığını belirten Kotzias, Çarşamba günü istifasını açıklamıştı.

DW,AFP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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