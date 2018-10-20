Makedonya'da yeni isme meclisten ilk onay çıktı

Makedonya Parlamentosu, Yunanistan ile 27 yıldır ihtilafa neden olan ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı. 120 sandalyeli meclisteki oylamaya katılan vekillerden 80'i sürecin başlatılması lehinde oy kullandı, böylece parlamentoda üçte ikilik çoğunluğa ulaşılmış oldu.

Ülkenin adının değişmesini sağlayacak anayasa değişikliklerinin onaylanması için parlamentoda bir oylama daha yapılacak. En geç üç ay içinde yapılması gereken bu oylamada da üçte iki çoğunluk aranacak.

Zaev'in zaferi

Hâlen aşılması gereken engeller bulunsa da alınan bu sonuç, isim değişikliğinin hararetli bir savunucusu olan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev için büyük bir zafer anlamına geliyor. İsim değişikliği anlaşmasına şiddetle karşı çıkan VMRO-DPMNE partisinden oy kazanması gereken Zaev, alınan sonuçla zoru başarmış oldu.

"Tek tek tüm milletvekillerine; özellikle de üzerlerindeki gereksiz baskıya karşın devletin çıkarlarını parti ve kişisel çıkarlarının üzerinde tutan VMRO-DPMNE'li milletvekillerine teşekkür etmek istiyorum" diyen Başbakan Zaev söz konusu milletvekillerinin güvenliğini sağlayacağının da garantisini verdiğini belirtti. "Evet" oyu veren VMRO-DPMNE'li vekiller arasında bu hafta ev hapsinden kefaletle serbest bırakılan üç milletvekili de bulunuyor.