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Makedonya'daki referandum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias: - "Zaev, referandumda alabileceği en yüksek oyu aldı. Bu da çoğunluğu oluşturuyor" - "Referandum Makedon hükümetinin bir tercihi, Prespes anlaşmasında yer almakla birlikte anlaşmanın uygulanması için ön koşul oluşturmuyor"

ATİNA (AA) – Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya’da ülkenin isminin değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne dair yapılan istişare referandumuna katılım oranının düşüklüğüne rağmen alınan sonucun tatmin edici düzeyde olduğunu belirtti.

Kocias, Yunan Devlet Televizyonunda (ERT) katıldığı bir programda, Makedonya’da pazar günü yapılan istişare referandumunun sonucunu değerlendirdi.

Referanduma katılım oranının düşük olduğunu ancak sonuçlar doğru analiz edildiğinde katılımın yeterli düzeyde olduğunun görüleceğini ileri süren Kocias, "Makedonya gerçeğine göre Zaev, yüzde 50’nin üzerinde oy almış sayılıyor." dedi.

Kocias, "Referanduma katılım, ilk bakışta, Balkanlar'daki politikayı ve Makedonya gerçeğini bilmeyenlere göre düşük sayılabilir. Bu mantıklı ancak yüzde 38’lik oranın kaç oy olduğu, önceki seçimlerde ne kadar oy kullanıldığına bakıldığında ve doğru analiz edildiğinde fazla düşük olmadığı görülecektir. Zaev referandumda alabileceği en yüksek oyu aldı." ifadelerini kullandı.

Makedonya’da seçim listelerinin uzun zamandır yenilenmediğini ve en az 400 bin Makedonya vatandaşının başka ülkelerde yaşadığını savunan Kocias, "Ülkede gerçek seçmen sayısı 1 milyon 200 bin civarında bulunuyor. Bu durumda Zaev yüzde 50’nin üzerinde oy almış sayılır. Bu da çoğunluğu oluşturuyor." diye konuştu.

Kocias, ülkenin isminin değiştirilmesine karşı çıkan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un, referandumda çıkan "evet" oylarından daha az oyla seçildiğini ileri sürerek, "İvanov, komşu ülkenin şu kötü başkanı, 520 bin oyla ülkenin cumhurbaşkanı seçildi. Referandumda kullanılan oy sayısı ise 530 bin." yorumunu yaptı.

Referandum sonucunun Makedonya meclisinde onaylanmasının kolay olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Kocias, erken seçime gidilmesi durumunda ise yine Zaev’in kazanacağını ileri sürdü.

Kocias, her halükarda, referandum sonucunun Yunanistan ile isim sorununun çözümüne yönelik anlaşmanın uygulanmasını etkilemeyeceğini belirterek, "Referandum, Makedon hükümetinin bir tercihi, Prespes anlaşmasında yer almakla birlikte anlaşmanın uygulanması için ön koşul oluşturmuyor." dedi.

Makedonya’da her şeyin, Yunanistan ile imzalanan mutabakatta öngörüldüğü şekilde tamamlanması durumunda, söz konusu anlaşmanın marta kadar Yunan meclisine getirileceğini dile getiren Kocias, Atina hükümetinin söz konusu anlaşmayı bugünkü mecliste onaylatmayı planladığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Makedonya referandum Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias

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