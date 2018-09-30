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Makedonya'daki referanduma düşük katılım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) verilerine göre oyların yüzde 80'i sayıldı - Seçime katılım yüzde 35,9 seviyesinde kaldı

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin gerçekleştirilen referanduma halkın ilgisi beklenenin çok altında kaldı.

Referandumun başarılı olması için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının sandığa gitmesi gerekirken, bu sayı sandıkların kapanmasına yarım saat kala sadece yüzde 34,09 olarak açıklandı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DİK) internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 80'i sayılırken, seçime katılım ise halen yüzde 35,9 seviyesinde. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, sandığa gidenlerin yüzde 91,2'si "evet", 5,8'i "hayır" oyu kullandı.

Seçime nihai katılım ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da sonuçları değerlendiren liderlerin açıklamalarından ve açılmayan sandık sayısında sona yaklaşılmış olmasından referanduma yeterli katılım olmayacağı anlaşıldı.

Başbakan Zoran Zaev, "evet" oylarının farklı olarak önde olmasına işaret ederek, isim meselesinin mecliste çözülmesi gerektiğini söyledi.

Boykot kampanyası yürüten muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski, halkın "hayır" oyu ile ya da sandığa gitmeyerek isim değişikliğine karşı oldukları mesajını verdiğini dile getirdi.

Öte yandan, referandumu boykot eden muhalefet yanlıları, katılımın düşük olmasının ardından meclis binası önüne gelerek sonucu kutlamaya başladı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

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Anahtar Kelimeler:
Makedonya referandum Yunanistan

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