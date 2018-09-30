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Makedonya'daki referandumda oy kullanma işlemi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:59 | Son Güncelleme

Yerel saatle 18.30 itibarıyla seçmenlerin yüzde 34,09'u oy kullandı

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumda oy kullanma işlemi sona erdi.

Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi. Yerel saatle 18.30 itibarıyla kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin yüzde 34,09'u oy kullandı.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.

Referanduma katılan nihai seçmen sayısı henüz açıklanmadı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu istişari referandumda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

"Tarihi" olarak nitelendirilen referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izledi.

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AB Makedonya NATO referandum Üsküp Yunanistan

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