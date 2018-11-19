Makedonya'dan Macaristan'a protesto notası

Makedonya, ülkenin eski başbakanlarından Nikola Gruevski'nin geçen hafta Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin Macaristan'a protesto notası verdi.

Makedonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'un ikinci kez, Gruevski'nin Macaristan'a sığınıp siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, burada da Bakanlık Müsteşarı Viktor Dimovski ile görüştüğü belirtildi.

Macar Büyükelçiye, Gruevski olayı hakkında protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dimovski, Macaristan'ın bu durumda Avrupa değerleriyle ilkeleri çerçevesinde hareket edeceği ve bu bağlamda mahkum ve adalet kaçağı Nikola Gruevski'nin iltica talebini bir an önce reddedip, kendisi aleyhine yürütülen diğer davaların tamamlanması adına onu Makedonya'ya teslim edeceği yönündeki ümidini dile getirdi."

- Olay

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadesini kullanmıştı.