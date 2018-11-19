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Makedonya'dan Macaristan'a protesto notası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:15 | Son Güncelleme

Makedonya'dan Macaristan'a protesto notası

Makedonya, ülkenin eski başbakanlarından Nikola Gruevski'nin geçen hafta Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin Macaristan'a protesto notası verdi.

Makedonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'un ikinci kez, Gruevski'nin Macaristan'a sığınıp siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, burada da Bakanlık Müsteşarı Viktor Dimovski ile görüştüğü belirtildi.

Macar Büyükelçiye, Gruevski olayı hakkında protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dimovski, Macaristan'ın bu durumda Avrupa değerleriyle ilkeleri çerçevesinde hareket edeceği ve bu bağlamda mahkum ve adalet kaçağı Nikola Gruevski'nin iltica talebini bir an önce reddedip, kendisi aleyhine yürütülen diğer davaların tamamlanması adına onu Makedonya'ya teslim edeceği yönündeki ümidini dile getirdi."

- Olay

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadesini kullanmıştı.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Hani i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.

Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Diğer taraftan, geçen yıl Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir dava kapsamında, aralarında Gruevski'nin de bulunduğu bazı kişilerin pasaportuna el konulmuştu.

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Macaristan Makedonya siyasi iltica talebi Üsküp

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