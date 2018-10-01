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Makedonyalı "boykot" yanlılarından "başarısız referandum" kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 00:01 | Son Güncelleme

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumuna yeterli katılımın sağlanamaması "boykot" yanlıları tarafından meclis binası önünde kutlandı

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumuna yeterli katılımın sağlanamaması "boykot" yanlıları tarafından kutlandı.

Başkent Üsküp'teki meclis binası önünde toplanan yüzlerce kişi, "referandumun başarısızlığını" kutladı.

"Boykot ediyorum" adı verilen grup tarafından düzenlenen kutlamaya katılanlar, halay çekip şarkı söyledi. Ellerinde Makedonya bayrakları bulunan grup, "Boykot oy kullanmıyor demektir", "Size, ismim ve kimliğimle müzakere etme hakkını kim verdi?" yazılı dövizler taşıdı.

Dünya Makedon Kongresi Başkanı Todor Petrov, yaptığı konuşmada, bugünün Makedon tarihi için büyük bir gün olduğunu vurgulayarak, burada devletin ismi ve milletin kimliğinin korunduğunu, bununla gurur duyulması gerektiğini ifade etti.

Makedonya'nın adının değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referanduma karşı olduklarını göstermek için toplandıklarını kaydeden Petrov, Devlet Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini söyledi.

Petrov, iki ülke arasındaki anlaşmanın kabul edilerek Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliğine (AB) üyeliği ile devletin adının ve milletin kimliğinin değiştirilmesi kararının, bugünkü referandumda kabul edilmediğini savundu.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekirken, bu oran sandıkların kapatılmasına yarım saat kala yüzde 34,09 olarak açıklanmıştı.

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