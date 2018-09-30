ÜSKÜP (AA) - Makedonya'daki muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski, bugün yapılan referandumda isim anlaşması aleyhine oy veren ya da halkın sandığa gitmeyen seçmenlerin "Burası Makedonya" mesajı verdiğini söyledi.
Mickoski, düzenlediği basın toplantısında, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumu değerlendirdi.
Katılımın düşük olduğu referandumun hem Yunanistan ile yapılan anlaşmanın hem de hükümetin "mağlubiyeti" olduğunu savunan Mickoski, "Burada Makedonlar yaşıyor. Kimliğimiz Makedon. Dilimiz Makedonca. Atalarımız da Makedon." ifadelerini kullandı.
Mickoski, katılımın yüzde 50'nin altında kalması ve bu nedenle geçersiz sayılması beklenen referandumda isim anlaşmasının aleyhine oy veren ya da sandığa gitmeyerek boykot eden seçmenlerin "Burası Makedonya" mesajı verdiğini vurguladı.
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in erken seçime ilişkin açıklamasını da değerlendiren muhalefet lideri, Zaev'in erken seçime değil, emekliliğe gitmesi gerektiğini vurguladı.
- Oyların yüzde 49'u sayıldı, "evet" oyları önde
Bu arada, Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusunun yöneltildiği referandumda, yerel saatle 18.30 itibarıyla kayıtlı seçmenlerin yüzde 34,09'u oy kullandı. Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekiyordu.
Öte yandan, oyların yüzde 49,3'ünün sayıldığı ve "evet" oylarının yüzde 90,8 ile önde olduğu açıklandı.
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