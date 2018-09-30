Makedonyalı seçmenler referandum için sandık başında

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı.

Oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 806 bin 336 kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00-19.00 arasında kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu referandumda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltiliyor.

- 12 binden fazla gözlemci referandumu izliyor

Bu arada, "tarihi" olarak nitelendirilen referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izliyor.

Referandumun ardından, iki ülke arasındaki anlaşmada yer alan anayasal değişikliklerin onaylanması için Makedonya meclisindeki milletvekillerin en az üçte ikisinin (120 milletvekilinden 81'inin) bunu desteklemesi gerekiyor.