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Makedonyalı seçmenler referandum için sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 08:46 | Son Güncelleme

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı - 1 milyon 806 bin 336 kayıtlı seçmen, yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı.

Oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 806 bin 336 kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00-19.00 arasında kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu referandumda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltiliyor.

- 12 binden fazla gözlemci referandumu izliyor

Bu arada, "tarihi" olarak nitelendirilen referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izliyor.

Referandumun ardından, iki ülke arasındaki anlaşmada yer alan anayasal değişikliklerin onaylanması için Makedonya meclisindeki milletvekillerin en az üçte ikisinin (120 milletvekilinden 81'inin) bunu desteklemesi gerekiyor.

Makedonya'da bu süreçlerin tamamlanmasının ardından aynı anlaşmanın Yunanistan meclisinde de onaylanması gerekiyor.

Makedonya ve Yunanistan'ın anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak Makedonya, güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında, görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerinin katılımıyla 17 Haziran'da anlaşma imzalanmıştı.

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