Makedonya hükümeti, ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri değişikliğin önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler’e bildirileceğini belirtti.

Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adını almasıyla birlikte Yunanistan ve Makedonya arasında yıllardır süregelen isim krizi de resmen son buldu. Ülke, 1991 yılında Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan ederek Makedonya adını almıştı. Ancak Yunanistan Makedonya ismini kendi kültür ve medeniyet mirası olarak gördüğü ve ülkenin Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan Makedonya ili üzerinde de hak iddia ettiği fikrini savunarak isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Atina ile Üsküp arasında geçen haziran ayında ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Makedonya parlamentosu 11 Ocak'ta anayasa değişikliğini oylayarak ülkenin isminin değişmesini kabul etmiş, iki hafta sonra da Yunanistan parlamentosu varılan anlaşmayı onaylamıştı.